Паломники в Оше жаловались на условия карантина. Их перевели в другую обсервацию

Пациентов, которые пожаловались на условия содержания в карантине поликлиники Оша, перевели в другую обсерваторию. Об этом сообщается на официальной странице мэрии южной столицы в Facebook.

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По словам члена городского штаба по противодействию коронавирусу Кайрата Абжалова, всех пациентов перевели в другую обсерваторию, где за ними осуществляют тщательный уход и создали все необходимые условия. Пациентам четыре раза в день предоставляют медицинские маски и антисептические средства. Уход ведут посменно врач-инфекционист, дежурная медсестра и санитар.

Напомним, накануне граждане, которых поместили на карантин в Оше, пожаловались на условия содержания в помещении.

Вчера стало известно о трех случаях заражения коронавирусом в Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана. Больные приехали из малого хаджа в Саудовской Аравии.

В Сузакском районе введен режим чрезвычайной ситуации.