Коронавирус в Кыргызстане. Пограничникам и медикам запретили общаться с родней

В Кыргызстане пограничникам и медицинскому персоналу запретили встречаться с родными. Об этом накануне сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

«Эти люди работают днем и ночью на пунктах пропуска. У них самый большой риск заразиться. По инструкции им запрещено встречаться с родными, они сейчас тоже изолированы. Им нужна наша поддержка», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Вчера стало известно о трех случаях заражения коронавирусом в Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана. Больные приехали из малого хаджа в Саудовской Аравии.

В Сузакском районе введен режим чрезвычайной ситуации.