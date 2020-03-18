Детские сады в Кыргызстане тоже решено закрыть из-за коронавируса

По рекомендации Республиканского штаба Министерство образования Кыргызстана приняло решение о временном прекращении работы детских образовательных учреждений (детских садов) до улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщили в ведомстве.

Ранее на карантин закрыли только школы и высшие учебные заведения. Рекомендовано также прекратить занятия в кружках и центрах развития.

Правительство рекомендует гражданам не посещать места массового скопления людей, большинство детских площадок при торговых центрах также прекратили работу.

Накануне также решено закрыть кафе и точки общественного питания, где более 50 посадочных мест.