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Общество

Детские сады в Кыргызстане тоже решено закрыть из-за коронавируса

По рекомендации Республиканского штаба Министерство образования Кыргызстана приняло решение о временном прекращении работы детских образовательных учреждений (детских садов) до улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщили в ведомстве.

Ранее на карантин закрыли только школы и высшие учебные заведения. Рекомендовано также прекратить занятия в кружках и центрах развития.

Правительство рекомендует гражданам не посещать места массового скопления людей, большинство детских площадок при торговых центрах также прекратили работу.

Накануне также решено закрыть кафе и точки общественного питания, где более 50 посадочных мест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147011/
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