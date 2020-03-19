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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в КР. Как, кого, за что могут наказать и привлечь к ответственности

Кыргызстанцев, нарушающих правила и условия карантина, а также режим чрезвычайной ситуации, могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском штабе по коронавирусу.

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Статья «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» Уголовного кодекса КР предусматривает:

— штраф: для несовершеннолетних — от 120 тысяч до 140 тысяч сомов, для взрослых — от 260 тысяч до 300 тысяч сомов;

— лишение свободы: для несовершеннолетних — от 1,5 до 2,5 года, для взрослых — от 2,5 до 5 лет.

Также могут лишить права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Запомните, за продажу медицинских масок, а также продуктов питания по завышенной стоимости предусмотрена уголовная ответственность.

В ГСБЭП 24.kg заявили, что в отношении лица, совершившего данное преступление, могут возбудить уголовное дело.

Согласно статье «Монополистические действия и ограничение конкуренции» Кодекса о нарушениях, искусственное повышение цен влечет наказание в виде штрафа от 30 тысяч до 60 тысяч сомов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

По аналогичной статье Уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде:

— штрафа от 260 тысяч до 300 тысяч сомов;

— лишения свободы от 2,5 до 5 лет со штрафом от 100 тысяч до 140 тысяч сомов.

В случае, если это преступление сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, наказание предусматривает до 7,5 года лишения свободы.

В Республиканском штабе по коронавирусу также напоминают, что за распространение фейков тоже предусмотрена уголовная ответственность.

«За распространение ложной информации будет применяться уголовная ответственность согласно статье 344 Уголовного кодекса», — заявили там.

Статья «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления» УК КР предусматривает наказание:

— исправительные работы от 2 до 2,5 года, штраф от 180 тысяч до 220 тысяч сомов или лишение свободы до 2,5 года.

В случае если гражданин сообщил о совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, ему грозит наказание в виде исправительных работ или штраф от 220 тысяч до 260 тысяч сомов. Максимальное наказание — лишение свободы на срок от 2,5 до 5 лет.

Накануне стало известно о трех случаях заражения коронавирусом в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Больные приехали из малого хаджа в Саудовской Аравии. В районе введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147009/
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