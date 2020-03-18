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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Акрам Мадумаров. Ситуация в Сузакском районе под особым контролем

Ситуация в Джалал-Абадской области под особым контролем. Об этом заявил вице-премьер-министр Акрам Мадумаров, сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, Акрам Мадумаров находится в Сузакском районе Джалал-Абадской области в связи с выявлением трех случаев заражения коронавирусом и введением в районе режима чрезвычайной ситуации.

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Вице-премьер-министр ознакомился с общественно-политической ситуацией, посетил населенные пункты Благовещенка, Орто-Азия, Бостон, в которых ввели ряд ограничений, ознакомился с условиями обеспечения общественной безопасности, с работой установленных 19 пропускных постов.

В правительстве добавили, что вице-премьер-министр провел заседание областного штаба. По итогам заседания поставлен ряд задач по обеспечению здоровья населения.

В районе усилены санитарные меры. Местные органы власти проводят информационно-разъяснительную работу с населением по временным ограничениям, правилам нахождения в домашнем карантине и личной гигиены.

В правительстве напомнили, что в Сузакском районе усилена охрана общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу транспорта. Приостановлена деятельность объектов с массовым скоплением людей, временно ограничен въезд и выезд с территории района всеми видами транспорта.

Сегодня стало известно о трех случаях заражения коронавирусом в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Больные приехали из малого хаджа из Саудовской Аравии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147003/
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