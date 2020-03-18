Зараженные коронавирусом чувствуют себя нормально и просят отпустить домой. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.

Отвечая на вопрос журналиста, он сообщил, что больные не подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку в этом не нуждаются. «Они просят отпустить их домой. Больные говорят, что не кашляют. Температура у них тоже в норме», — сказал он.

Замминистра добавил, что и другие кыргызстанцы, которые находятся на карантине, также просят отпустить их домой. «Но мы действуем четко по алгоритмам, рекомендованным ВОЗ», — отметил он.

Толо Исаков добавил, что в настоящее время в стране есть 624 аппарата ИВЛ. Сейчас идут переговоры со Всемирным банком о подписании соглашения на $8 миллионов. «Эти средства выделят на покупку оборудования, в том числе 200 аппаратов ИВЛ для Кыргызстана. Документы подпишут в ближайшее время», — сказал он.

Сегодня стало известно о трех случаях заражения коронавирусом в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Больные приехали из малого хаджа из Саудовской Аравии.