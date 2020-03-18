Минздрав Кыргызстана ждет возвращения еще 100 паломников (обновлено)

Минздрав КР ожидает, что из малого хаджа из Саудовской Аравии в Бишкек приедут еще около 100 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.

По его словам, все они сразу будут помещены в карантин.

«Завтра 100 человек приедут, послезавтра, может быть, еще 200... — не страшные цифры. Всех их отправят на карантин и будут обязательно проверять», — сказал замминистра.

Толо Исаков добавил, что в Кыргызстане для обсервации развернуто 1,6 тысячи коек. На сегодня заняты только 321.

Он также добавил, что в Кыргызстане сегодня достаточно тест-систем для проведения анализа на коронавирус.

В Кыргызстане выявлены первые случаи заражения коронавирусной инфекцией. У троих жителей Сузакского района, вернувшихся из малого хаджа в Саудовской Аравии 12 марта, вышли положительные результаты анализов на заболевание. В районе введен режим чрезвычайного положения.