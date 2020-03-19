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Общество
Сюжеты: Выборы — 2020, Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Ряд партий выступает за перенос местных выборов

В территориальную избирательную комиссию Каракола обратились представители 14 политических партий с просьбой перенести местные выборы, которые, согласно указу президента, должны пройти 12 апреля.

Участники выборной кампании считают, что в связи с угрозой распространения коронавируса выборы надо перенести.

По мнению авторов инициативы, целесообразнее передвинуть кампанию на более поздний срок.

Ранее за перенос сроков проведения не только местных, но и парламентских выборов, выступала депутат Наталья Никитенко. Нардеп Акылбек Жапаров также считает, что сроки выборов депутатов местных кенешей надо сдвигать.

Сегодня глава Минздрава Кыргызстана сообщил, что в республике выявлены первые три случая заражения коронавирусом. Все три человека — жители Сузака, вернувшиеся из малого хаджа в Саудовской Аравии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146967/
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