Коронавирус в Кыргызстане. Как по симптомам различить грипп, аллергию и COVID-19

Памятку, как по симптомам различить аллергию, грипп и коронавирус, подготовил республиканский штаб.

Как отмечается, у заразившихся новым вирусом наблюдаются сухой кашель, стабильно высокая температура и затрудненное дыхание. Это основные симптомы.

Все остальные симптомы, такие как головная боль, насморк, жжение и покраснение глаз, боль в горле, могут свидетельствовать о других заболеваниях, к примеру гриппе или аллергических реакциях.

Сегодня Минздрав заявил, что три случая заражения коронавирусом в Кыргызстане зафиксированы в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Среди инфицированных — граждане, которые вернулись из малого хаджа из Саудовской Аравии. Вместе с ними рейсом в Бишкек прибыли 135 человек, они разъехались по всей стране.