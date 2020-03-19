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Общество

Коронавирус в Кыргызстане. Фонд поддержки медиков предлагают создать активисты

Ассоциация «Партнерская сеть» организует фонд поддержки системы здравоохранения и медицинских специалистов, вовлеченных в борьбу с коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ее руководитель Айбар Султангазиев.

Он подчеркнул, что стране предстоят серьезные испытания на фоне возможного дальнейшего распространения коронавируса. В первую очередь будет колоссальная нагрузка на систему здравоохранения, все медицинские работники окажутся вовлечены тем или иным образом в мероприятия по борьбе с вирусом. И добавил, что врачи могут и сами заразиться.

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Айбар Султангазиев отметил и проблему, с которой может столкнуться система здравоохранения, — дефицит расходных материалов, масок, защитных костюмов, средств дезинфекции, коек, матрасов. Поэтому, по его мнению, необходимо мобилизовать усилия всех граждан, всех ресурсов для борьбы с общей проблемой.

«При этом их семьи и они сами, учитывая ограниченность нашего бюджета, будут лишены финансовой поддержки на весь период», — заявил глава ассоциации.

«Мы решили создать фонд по сбору средств для оказания помощи государству в решении вышеуказанных проблем. Это не идея правительства, и не чья-то подсказанная. Мы установим связь с республиканским штабом и будем определять наиболее важные потребности. Еженедельно будем предоставлять доскональный отчет о том, куда направлены средства», — заключил он.

Вчера стало известно о трех случаях заражения коронавирусом в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Больные приехали из малого хаджа в Саудовской Аравии.

В Сузакском районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Все желающие помочь стране могут направлять средства на счет в Demir Вank: номер счета № 1180000016106351, БИК 118003, ассоциация «Партнерская сеть» или «Элсом» 0555802707.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146934/
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