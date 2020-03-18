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Общество

ЧС в Сузаке. На въезде в район стоят военные и милиция

В Кыргызстане подтвердили три случая заражения коронавирусом. Все больные выявлены в Сузакском районе Джалал-Абадской области. 

Сегодня в районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Въезд и выезд из района закрыты.

Как сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев, заразившимся мужчинам 70, 62 и 46 лет. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Кроме того, сейчас ведется работа с людьми, которые летели с ними одним рейсом.

«Всего было 135 человек. На сегодня 90 человек мы уже нашли. Все они в обсервации. Люди относятся с пониманием к ситуации. Несмотря на то что это было поздно вечером, они согласились сдать анализы», — рассказал чиновник.

Пользователи соцсетей опубликовали видео: в Сузакский район не пропускают машины. На въезде стоят военные и милиционеры. Под охрану взяты и важные объекты в районе. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146893/
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