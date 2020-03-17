Цифра дня. На домашнем карантине по коронавирусу находятся 1,2 тысячи человек

По месту жительства под медицинским наблюдением находятся 1 тысяча 228 человек. Об этом сообщили в Республиканском штабе по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, на временных пунктах обсервации под медицинским наблюдением находится 321 человек. Состояние у всех удовлетворительное.

«Уже 1 тысяча 265 человек выписаны из 14-дневного наблюдения по месту жительства. Лабораторно обследованы 1 тысяча 724 человека. У всех результаты отрицательные», — подчеркнули в штабе.