Куда звонить с вопросами о новом коронавирусе и вводимых ограничениях

Республиканский штаб по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции сообщает, что граждане по вопросам относительно коронавируса могут написать на горячую линию по WhatsApp на номер 0770895556 или же позвонить по телефону 0312323202.
В Бишкеке круглосуточно работают телефоны доверия в центрах семейной медицины.
«Если вдруг вы чувствуете, что заболели, можете проконсультироваться с врачами ЦСМ и предотвратить недуг еще на начальной стадии. Дежурные медики всегда готовы оказать вам необходимую помощь», — отметили в мэрии.
Телефоны центров семейной медицины
Городское управление здравоохранения столичного муниципалитета: 0312318767;
объединенный ЦСМ Ленинского района: 0990888030;
объединенный ЦСМ Октябрьского района: 0990888036;
объединенный ЦСМ Первомайского района: 0990888071;
объединенный ЦСМ Свердловского района: 0701103002.
В Оше можно обратиться на горячую линию штаба по коронавирусу: 0322270755.