Куда звонить с вопросами о новом коронавирусе и вводимых ограничениях

Республиканский штаб по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции сообщает, что граждане по вопросам относительно коронавируса могут написать на горячую линию по WhatsApp на номер 0770895556 или же позвонить по телефону 0312323202.

В Бишкеке круглосуточно работают телефоны доверия в центрах семейной медицины.

«Если вдруг вы чувствуете, что заболели, можете проконсультироваться с врачами ЦСМ и предотвратить недуг еще на начальной стадии. Дежурные медики всегда готовы оказать вам необходимую помощь», — отметили в мэрии.