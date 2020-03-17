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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Куда звонить с вопросами о новом коронавирусе и вводимых ограничениях

Республиканский штаб по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции сообщает, что граждане по вопросам относительно коронавируса могут написать на горячую линию по WhatsApp на номер 0770895556 или же позвонить по телефону 0312323202.

В Бишкеке круглосуточно работают телефоны доверия в центрах семейной медицины.

«Если вдруг вы чувствуете, что заболели, можете проконсультироваться с врачами ЦСМ и предотвратить недуг еще на начальной стадии. Дежурные медики всегда готовы оказать вам необходимую помощь», — отметили в мэрии.

Телефоны центров семейной медицины

Городское управление здравоохранения столичного муниципалитета: 0312318767;

объединенный ЦСМ Ленинского района: 0990888030;
объединенный ЦСМ Октябрьского района: 0990888036;
объединенный ЦСМ Первомайского района: 0990888071;
объединенный ЦСМ Свердловского района: 0701103002.

В Оше можно обратиться на горячую линию штаба по коронавирусу: 0322270755.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146803/
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