16:07
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество

Кыргызстанцы не могут вернуться домой из-за ограничений на границе

Больше 200 граждан Кыргызстана не могут пройти российско-казахстанскую границу из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом 24.kg сообщил один из них — Нурлан Омурканов.

По его словам, граждане Кыргызстана находятся в приграничной зоне в Оренбургской области.

читателей 24.kg
Фото читателей 24.kg. Кыргызстанцы застряли на российско-казахстанской границе

«Мы застряли на пограничном пункте «Сагарчин». Всего здесь 223 человека, 87 машин. У каждого водителя три-четыре человека в салоне. Почти все автомобили транзитные. Назад нам дороги нет, потому что Россия не впустит. От нас на КПП ездил представитель, которому сказали, что вопрос с пропуском лиц будет решен, если пограничникам поступит приказ. Чтобы его получить, необходимо, чтобы наши власти поспособствовали этому», — сказал Нурлан Омурканов.

Читайте по теме
Казахстан вводит ограничения на границе

Об ограничениях кыргызстанцы, застрявшие на границе, узнали либо по факту, либо в дороге.

«Когда узнали об ограничениях со стороны Казахстана, уже некуда было возвращаться. Если бы мы слышали о них раньше, то поторопились или не выезжали бы. Здесь никаких условий — ни туалета, ни магазина. Люди греются в машинах», — добавил Нурлан Омурканов.

Напомним, из-за вспышки коронавируса Казахстан ввел ограничения на въезд на территорию РК, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы РК и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению МИД РК.

Граждане Казахстана, которые в настоящий момент находятся в Кыргызстане, а также граждане КР, которые сейчас пребывают на территории Казахстана, могут беспрепятственно пересечь границу с целью возвращения в свою страну с тем документом, по которому совершался выезд.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146779/
просмотров: 777
Версия для печати
Материалы по теме
Школьный карантин. Правила безопасности, если ребенок дома один
Цены на базарах, подростки в клубах, мэр с инспекцией. В Бишкеке прошел рейд
Правительство закупит пшеницы на 220 миллионов сомов
Потери бюджета Кыргызстана из-за коронавируса оцениваются в 28 миллиардов сомов
Школьный карантин. Полезные онлайн-ресурсы для детей
В аэропорту «Манас» открыли еще один санитарно-карантинный пост
Уже 27 человек, зараженных коронавирусом, выявлено в Казахстане
Школьный карантин. Как взять ребенка на работу и не сойти с ума
В Минздраве есть план реагирования на случай выявления коронавируса
В ЕАЭС примут совместные меры по борьбе с распространением коронавируса
Популярные новости
Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана
Казахстан вводит ограничения на&nbsp;границе Казахстан вводит ограничения на границе
Омурбек Бабанов выдает дочь замуж. Стало известно, кто избранник Айпери Омурбек Бабанов выдает дочь замуж. Стало известно, кто избранник Айпери
Пандемия коронавируса. За&nbsp;нарушение карантина в&nbsp;Кыргызстане будут штрафовать Пандемия коронавируса. За нарушение карантина в Кыргызстане будут штрафовать
Бизнес
Конкурс для школьников от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: призовой фонд&nbsp;&mdash; 55&nbsp;тысяч сомов! Конкурс для школьников от «Бакай Банка»: призовой фонд — 55 тысяч сомов!
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; временно изменяет порядок проведения пресс-конференций ИА «24.kg» временно изменяет порядок проведения пресс-конференций
Одно из&nbsp;отдаленных сел Нарынской области имеет доступ к&nbsp;Всемирной паутине Одно из отдаленных сел Нарынской области имеет доступ к Всемирной паутине
Инновационные методы лечения помогут победить рак Инновационные методы лечения помогут победить рак
17 марта, вторник
16:01
Школьный карантин. Правила безопасности, если ребенок дома один Школьный карантин. Правила безопасности, если ребенок д...
15:57
Цены на базарах, подростки в клубах, мэр с инспекцией. В Бишкеке прошел рейд
15:44
Суд по Историческому музею. Сапар Исаков отказался явиться на допрос
15:40
Кыргызстанцы не могут вернуться домой из-за ограничений на границе
15:21
Суд по Историческому музею. Как проводили экспертизу стоимости материалов