Кыргызстанцы не могут вернуться домой из-за ограничений на границе

Больше 200 граждан Кыргызстана не могут пройти российско-казахстанскую границу из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом 24.kg сообщил один из них — Нурлан Омурканов.

По его словам, граждане Кыргызстана находятся в приграничной зоне в Оренбургской области.

Фото читателей 24.kg. Кыргызстанцы застряли на российско-казахстанской границе

«Мы застряли на пограничном пункте «Сагарчин». Всего здесь 223 человека, 87 машин. У каждого водителя три-четыре человека в салоне. Почти все автомобили транзитные. Назад нам дороги нет, потому что Россия не впустит. От нас на КПП ездил представитель, которому сказали, что вопрос с пропуском лиц будет решен, если пограничникам поступит приказ. Чтобы его получить, необходимо, чтобы наши власти поспособствовали этому», — сказал Нурлан Омурканов.

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Об ограничениях кыргызстанцы, застрявшие на границе, узнали либо по факту, либо в дороге.

«Когда узнали об ограничениях со стороны Казахстана, уже некуда было возвращаться. Если бы мы слышали о них раньше, то поторопились или не выезжали бы. Здесь никаких условий — ни туалета, ни магазина. Люди греются в машинах», — добавил Нурлан Омурканов.

Напомним, из-за вспышки коронавируса Казахстан ввел ограничения на въезд на территорию РК, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы РК и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению МИД РК.

Граждане Казахстана, которые в настоящий момент находятся в Кыргызстане, а также граждане КР, которые сейчас пребывают на территории Казахстана, могут беспрепятственно пересечь границу с целью возвращения в свою страну с тем документом, по которому совершался выезд.