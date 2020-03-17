Школьный карантин. Как взять ребенка на работу и не сойти с ума

В Кыргызстане объявили трехнедельный карантин во всех школах. Родители пытаются срочно решить, чем занять детей. Кто-то отправляет их к родственникам в село, кто-то оставляет дома. Если ни тот, ни другой вариант не подходят, то придется идти с ребенком в офис.

24.kg предлагает несколько советов, которые помогут ему провести время в офисе спокойно, а вам не доставят лишних неудобств.

Готовимся к походу заранее

Если условия работы в офисе позволяют и начальник не против, начинайте готовить ребенка к походу на работу. Поговорите с ним о том, что такое офис. Объясните, что это место, где нельзя шуметь, иначе вы не справитесь со своей работой.

Настоящая удача, если на работе есть уголок, где ребенок сможет смотреть мультики, читать, рисовать, играть или использовать компьютер.

Чтобы все получилось, а коллеги вас не прокляли, заранее обсудите с ребенком правила поведения и обговорите расписание совместного рабочего дня. Надо сразу четко и понятно рассказать, чем он будет заниматься, когда вы пойдете обедать, можно или нельзя бегать, с какой громкостью смотреть видео.

Поверьте, это избавит вас от лишней нервотрепки, да и школьнику легче будет провести день у мамы или папы на работе. А еще, если есть возможность, стоит разделить с папой поровну время нахождения в офисе.

Что взять в офис?

Можно прихватить с собой игрушки. Однако делать это стоит только в том случае, если вы уверены, что через полчаса весь офис не будет слушать, во что и как играет ребенок.

Обязательно возьмите с собой какие-нибудь раскраски или пазлы.

Берите карандаши и фломастеры. Места они много не занимают, зато гарантируют тишину и спокойствие хотя бы на пару часов. В это время вы сможете спокойно поработать. От красок лучше отказаться, чтобы не портить имущество в офисе.

Нелишними могут оказаться и настольные игры. Подберите их так, чтобы они не создавали лишних неудобств коллегам, но были интересны ребенку. Возьмите любимую книжку. Ведь карантин — не каникулы, а значит, нужно сделать все, чтобы к апрелю ребенок не забыл буквы.

Незаменимым помощником станет телефон или планшет. Заранее скачайте на них полезные и развивающие приложения, любимые мультфильмы, аудиосказки. Важным приложением должны стать наушники: в тишине плохо ребенку, а в шуме — офису.

Игры из подручных материалов

Организовать развлечение для школьника можно и подручными способами. Например, сделайте с помощью ксерокса книжку-раскраску. Для этого скопируйте каждую ладонь ребенка, а затем собственную руку, возьмите страницу из детской книжки или график из вашего отчета, и пусть малыш займется раскрашиванием.

Предложите ребенку обвести на бумаге контуры предметов, которые он найдет в ящике вашего письменного стола.

Карандаши, линейки, скрепки, круглые резинки, магниты, ластики и подобное. Пусть он обводит их, накладывая один на другой. А после проверит, сколько предметов вы сможете распознать.

Из старых визитных карточек ребенок может сделать визитки для себя. А можно представить, что это совсем не визитки, а колода карт.

Пусть ребенок включит фантазию и создаст из них собственную игру.

Из скрепок (особенно цветных) получаются прекрасные игрушки. По помещению, прилепляя бумажки-наклейки на мебель и оборудование так, чтобы их не сразу можно было найти. А потом предложите ребенку найти все, причем так, чтобы никого не отвлекать расспросами или шумом.

Надолго занять ребенка может предложение закрасить в любом распечатанном тексте определенную букву. Позвольте ребенку напечатать с помощью клавиатуры небольшой текст или поискать какие-либо буквы.

Когда на работу нельзя

Даже если у вас самый лучший и лояльный коллектив, злоупотреблять хорошими отношениями с коллегами не стоит. Есть несколько правил, когда лучше взять отгулы или отпуск без содержания, но не вести ребенка в офис.

Если ребенок болеет, оставайтесь дома.

Даже если вам кажется, что ничего опасного нет. И дело не только в том, что ребенок может подхватить какую-нибудь заразу. Вы можете оказать медвежью услугу коллегам. Многие детские болезни крайне опасны для взрослых. Поэтому не рискуйте ни своим, ни чужим здоровьем. С больным ребенком оставайтесь дома. Вам за это только «спасибо» скажут.

Если вы знаете, что вам предстоит сложный день, возможны выезды на длительный срок или в офисе будет много людей, лучше не приводите ребенка в офис.

Помните, поход в офис — крайняя мера, когда остальные варианты исчерпаны.