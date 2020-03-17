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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В ЕАЭС примут совместные меры по борьбе с распространением коронавируса

Страны Евразийского экономического союза примут совместные меры для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В частности, совет ЕЭК решил обнулить или снизить пошлины на некоторые медицинские товары, которые используются для профилактики и борьбы с болезнью. Решение принято по результатам рассмотрения предложений армянской и кыргызской сторон о выработке согласованных мер и рекомендаций в связи с распространением COVID-19.

«В ближайшее время эксперты сторон согласуют конкретный перечень товаров, необходимых для предупреждения и предотвращения распространения вирусной инфекции», — подчеркнул председатель ЕЭК Михаил Мясникович.

Кроме того, члены совета поручили коллегии ЕЭК сформировать рабочую группу для принятия оперативных мер и обмена информацией в целях обеспечения макроэкономической стабильности, взаимной торговли товарами и свободы передвижения рабочей силы на пространстве ЕАЭС в условиях распространения коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146735/
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