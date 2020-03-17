Массового скопления людей на местных выборах постараются избежать

«Что касается выборов, то к 12 апреля наверняка будет пересмотрен алгоритм действий», — заявила сегодня на брифинге вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, надо постараться сделать так, чтобы не было массового скопления людей. Могут быть пересмотрены и способы агитации.

«Агитация — это, конечно, массовые мероприятия. Поэтому мы просим политические партии применять другие виды агитации — онлайн, через соцсети. Есть разные формы. Есть форма от двери к двери, которая не предусматривает массовости. Агитатор, снабженный всеми средствами защиты, может доносить информацию», — подчеркнула Алтынай Омурбекова.

Кроме того, она сообщила, что об отмене переписи населения также речи пока нет. При этом переписчик должен принять все меры предосторожности — он будет в защитной маске.

Напомним, выборы в местные кенеши намечены на 12 апреля. Они пройдут в пяти городах — Токмаке, Оше, Балыкчи, Майлуу-Суу и Караколе, а также в 25 айыльных аймаках.