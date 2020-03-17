10:02
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 155 странах мира

На сегодня случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 155 странах мира. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За последние сутки число людей, которые заразились новым типом коронавируса, увеличилось на 12,8 тысячи человек. Отмечается, что на сегодня зафиксировали 182 тысячи 185 случаев заражения коронавирусом.

Вне Китая заразились 101,1 тысячи человек, а в самой стране — 81 тысяча 49. Больше всего зараженных в Италии (27 тысяч 980), Иране (14 тысяч 991), Испании (9 тысяч 942), Южной Корее (8 тысяч 320), Германии (7 тысяч 272) и Франции (6 тысяч 650).

Увеличивается и число выздоровевших — 79 тысяч 418 (2 тысячи 161 за сутки). Число погибших от заболевания на сегодня — 7 тысяч 148 человек (рост — на 635).

В Казахстане отмечено десять случаев заражения, в Узбекистане — восемь. Обе страны закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

  • Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146684/
просмотров: 543
Версия для печати
Материалы по теме
Онлайн-обслуживание запускает Республиканская библиотека для детей и юношества
Обещанные маски отечественного производства в аптеках Бишкека не появились
Вакцину от коронавируса начали тестировать на людях в США
Пандемия коронавируса. В ЦИК не исключают перенос проведения местных выборов
Россия закрывает границу для иностранцев и лиц без гражданства с 18 марта
«Российские железные дороги» отменили все поезда в Кыргызстан: коронавирус
Российский город Томск отменил все рейсы в Казахстан и Кыргызстан
Посольство США приостанавливает предоставление визовых услуг из-за коронавируса
Авиакомпании отменяют рейсы из аэропорта «Манас» из-за коронавируса (список)
Россия обещает поставки ГСМ, продуктов питания и других товаров в обычном режиме
Популярные новости
Казахстан вводит ограничения на&nbsp;границе Казахстан вводит ограничения на границе
Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана
Омурбек Бабанов выдает дочь замуж. Стало известно, кто избранник Айпери Омурбек Бабанов выдает дочь замуж. Стало известно, кто избранник Айпери
Пандемия коронавируса. За&nbsp;нарушение карантина в&nbsp;Кыргызстане будут штрафовать Пандемия коронавируса. За нарушение карантина в Кыргызстане будут штрафовать
Бизнес
Одно из&nbsp;отдаленных сел Нарынской области имеет доступ к&nbsp;Всемирной паутине Одно из отдаленных сел Нарынской области имеет доступ к Всемирной паутине
Инновационные методы лечения помогут победить рак Инновационные методы лечения помогут победить рак
6&nbsp;фактов об&nbsp;исламском финансировании от&nbsp;Чубака ажы Жалилова 6 фактов об исламском финансировании от Чубака ажы Жалилова
Люди помогают людям. Фармацевтов научили правильно информировать покупателей Люди помогают людям. Фармацевтов научили правильно информировать покупателей
17 марта, вторник
10:01
Итоги февраля. Рост экономики вопреки всему Итоги февраля. Рост экономики вопреки всему
09:45
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 марта
09:35
Онлайн-обслуживание запускает Республиканская библиотека для детей и юношества
09:32
Аксыйские события — переломный момент в истории страны. Обращение президента
09:20
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 155 странах мира