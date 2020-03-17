На сегодня случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 155 странах мира. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За последние сутки число людей, которые заразились новым типом коронавируса, увеличилось на 12,8 тысячи человек. Отмечается, что на сегодня зафиксировали 182 тысячи 185 случаев заражения коронавирусом.

Вне Китая заразились 101,1 тысячи человек, а в самой стране — 81 тысяча 49. Больше всего зараженных в Италии (27 тысяч 980), Иране (14 тысяч 991), Испании (9 тысяч 942), Южной Корее (8 тысяч 320), Германии (7 тысяч 272) и Франции (6 тысяч 650).

Увеличивается и число выздоровевших — 79 тысяч 418 (2 тысячи 161 за сутки). Число погибших от заболевания на сегодня — 7 тысяч 148 человек (рост — на 635).

В Казахстане отмечено десять случаев заражения, в Узбекистане — восемь. Обе страны закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.