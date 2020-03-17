Россия закрывает границу для иностранцев и лиц без гражданства с 18 марта

Власти России временно запретят въезд на территорию страны иностранных граждан и лиц без гражданства. Ограничение будет действовать с 18 марта по 1 мая 2020 года. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

По его данным, премьер-министр Михаил Мишустин обсудил по телефону ситуацию, связанную с новой коронавирусной инфекцией, с премьер-министрами Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Михаил Мишустин проинформировал глав правительств, что границы закроют для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавируса.

Исключение сделают для дипломатов и консулов, водителей грузовиков, экипажей самолетов, поездов и морских судов, постоянно проживающих в России лиц, транзитных авиапассажиров и тех, кто прибывает в страну из-за смерти близкого родственника.