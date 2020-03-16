Пандемия коронавируса. Прокуроры проверили пункты обсервации и больницы

Сотрудники прокуратуры проверили пункты обсервации и больницы. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Выезд осуществляли в места, где содержится наибольшее число людей: Военный госпиталь в селе Беш-Кунгей, Республиканская инфекционная клиническая больница, Московская территориальная больница и аэропорт «Манас».
«Проверены фактическое пребывание лиц в стационарах, соблюдение условий их содержания, санитарно-гигиенические правила и так далее. Каких-либо грубых нарушений порядка содержания не выявлено. Люди, размещенные в стационарах, и медперсонал не жаловались», — добавили в Генпрокуратуре.