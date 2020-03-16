ООН и ВОЗ полностью мобилизованы из-за коронавируса

Организация Объединенных Наций и Всемирная организация здравоохранения полностью мобилизованы из-за коронавируса. Об этом говорится в заявлении Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

По его словам, вирус распространяется, опасность растет и системы здравоохранения, экономика и повседневная жизнь подвергаются серьезным испытаниям.

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«Мы все обеспокоены ситуацией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19. Я знаю, что многие взволнованы, встревожены и не знают, что делать. Это совершенно нормально. Мы сталкиваемся с медицинской проблемой, не похожей ни на одну другую в нашей жизни», — отметил Антониу Гутерриш.

Он сказал, что наиболее уязвимыми являются пожилые и люди, страдающие от других заболеваний, те, кто не имеет доступа к надежному медицинскому обслуживанию, кто живет в нищете или на грани нищеты.

«Но распространение вируса достигнет пика. Наши экономики восстановятся. А до тех пор мы должны действовать сообща, чтобы замедлить распространение вируса и заботиться друг о друге», — подчеркнул Генеральный секретарь ООН.

Это время для проявления благоразумия, а не для паники. Научных исследований, а не стигматизации. Фактического анализа ситуации, а не испуга. Антониу Гутерриш

По его словам, несмотря на то что ситуация с распространением коронавируса классифицирована как пандемия, мировое сообщество может контролировать ее, замедлить передачу инфекции, предотвратить заражение и спасти жизни людей. Однако для этого потребуются беспрецедентные действия на индивидуальном, национальном и международном уровнях.

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«COVID-19 — наш общий враг. Мы должны объявить войну этому вирусу. Это означает, что страны несут ответственность за подготовку, активизацию и расширение масштабов своей деятельности. Каким образом? Путем реализации эффективных стратегий сдерживания; путем активизации и совершенствования систем чрезвычайного реагирования; путем значительного увеличения возможностей для тестирования и ухода за пациентами; путем гарантирования готовности больниц и того, чтобы они были обеспечены помещениями, предметами снабжения и необходимым персоналом. И за счет жизненно важного медицинского вмешательства», — заявил Антониу Гутерриш.

Он добавил, что каждый человек также несет ответственность. Необходимо следовать советам врачей и принимать простые практические меры, рекомендованные органами здравоохранения.

«Помимо того, что вирус привел к кризису в области общественного здравоохранения, он подрывает мировую экономику. Финансовые рынки сильно пострадали из-за неопределенного положения дел. Глобальные цепочки поставок были нарушены. Инвестиционный и потребительский спрос упал, создав реальный и растущий риск глобальной рецессии», — заметил Генеральный секретарь ООН.

По оценкам экономистов ООН, вирус может стоить мировой экономике по меньшей мере $1 триллиона в этом году.

Антониу Гутерриш подчеркнул, что ни одно государство не может противостоять распространению вируса и последствиям в одиночку. Поэтому правительства должны больше, чем когда-либо, сотрудничать для оживления экономики, расширять государственные инвестиции, стимулировать торговлю и обеспечивать адресную поддержку людям и общинам, наиболее затронутым этим заболеванием или более уязвимым к его негативным экономическим последствиям, включая женщин, которые зачастую несут непропорционально тяжелое бремя работы по уходу за больными.

«Пандемия показала, что между всеми членами нашей человеческой семьи существует крепкая и неразрывная связь. Предотвращение дальнейшего распространения COVID-19 является общей задачей для всех нас», — заключил Генеральный секретарь ООН.