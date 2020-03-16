В Китае выздоровели почти 84 процента зараженных коронавирусом

Число больных новым типом коронавируса в Китае с каждым днем снижается. Сейчас в больницах остаются 9 тысяч 898 человек, при этом почти 84 процента зараженных выздоровели. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 тысяч 860 человек, из них 67 тысяч 749 излечились и выписаны из больниц, что составляет 83,78 процента от общего числа заболевших.
Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй зарегистрированы 13 тысяч 62 случая заражения, из них 114 с летальным исходом, смертность составила 0,87 процента. В провинции Хубэй, очаге эпидемии, выявили 67 тысяч 798 случаев заражения, 3 тысячи 99 человек скончались, смертность составила 4,57 процента.
В городе Ухань провинции Хубэй смертность составила 4,93 процента.
Всего эпидемия унесла жизни 3 тысяч 213 человек, смертность в среднем по стране составила 3,97 процента.
ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта объявил, что пик эпидемии в стране пройден.