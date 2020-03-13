В Болгарии сына рукаппарата Жогорку Кенеша отпустили под домашний арест

Апелляционный суд города Варны (Болгария) избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Данияру Ибраеву, которого по требованию властей Кыргызстана разыскивает Интерпол. Об этом сообщает dnews.bg.

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По данным агентства, ожидается, что власти КР официально отправят документы, обосновывающие запрос об экстрадиции.

«Его преследуют в центральноазиатском государстве за мошенничество. Суд города Бишкека постановлением от декабря прошлого года вынес решение о его предварительном заключении. На основании этого документа лицо было объявлено в розыск, а впоследствии — установлено на территории Болгарии. Судьи не согласились с мнением суда первой инстанции о том, что существует опасность того, что Данияр Ибраев будет отклоняться, скрываться и препятствовать будущим процедурам выдачи», — указывается в материале.

Напомним, в декабре 2019 года в социальных сетях появилась информация о том, что сын руководителя аппарата Жогорку Кенеша Саматбека Ибраева Данияр взял в долг у знакомого крупную сумму денег и не отдает. Данияра Ибраева просили связаться с его другом, которому тот должен деньги, но просьба была проигнорирована.