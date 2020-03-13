Анализы на коронавирус у депутатов, вернувшихся из Германии, отрицательные

Результаты на коронавирус у вице-спикера ЖК Аиды Касымалиевой и депутата Абдыбека Дюшалиева отрицательные. Об этом 24.kg сообщила Аида Касымалиева.

Она отметила, что и у остальных членов делегации результат отрицательный.

«Пока не готов анализ только у одного человека. Вместе с нами ездили восемь членов делегации. Через 10-12 дней у нас возьмут повторный анализ», — отметила она.

Напомним, вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева и депутат Абдыбек Дюшалиев сегодня вернулись из Германии. Они находятся на домашнем карантине.

В Казахстане у двоих вернувшихся из Германии граждан обнаружили коронавирус.