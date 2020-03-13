17:46
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Анализы на коронавирус у депутатов, вернувшихся из Германии, отрицательные

Результаты на коронавирус у вице-спикера ЖК Аиды Касымалиевой и депутата Абдыбека Дюшалиева отрицательные. Об этом 24.kg сообщила Аида Касымалиева.

Она отметила, что и у остальных членов делегации результат отрицательный.

«Пока не готов анализ только у одного человека. Вместе с нами ездили восемь членов делегации. Через 10-12 дней у нас возьмут повторный анализ», — отметила она.

Напомним, вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева и депутат Абдыбек Дюшалиев сегодня вернулись из Германии. Они находятся на домашнем карантине.

В Казахстане у двоих вернувшихся из Германии граждан обнаружили коронавирус.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146469/
просмотров: 129
Версия для печати
Материалы по теме
Визит Дариги Назарбаевой в Кыргызстан перенесли из-за коронавируса
Перепись населения из-за коронавируса переносить не будут
У двух казахстанцев выявили коронавирус
Из Кыргызстана пытались вывезти медицинские маски почти на 1,5 миллиона сомов
Глава Минздрава скрывает, сколько тестов для определения коронавируса есть
В Бишкек вернулись паломники из Саудовской Аравии. Они под домашним карантином
Министр здравоохранения объяснил, почему в школах не вводят карантин
В Кыргызстане в обсервации по коронавирусу находится 303 человека
Правительство признало: экономика Кыргызстана несет убытки из-за коронавируса
Пандемия коронавируса. Премьер запретил все заграничные командировки чиновников
Популярные новости
У&nbsp;Сапара Исакова родились сыновья-двойняшки. Теперь он&nbsp;отец шестерых детей У Сапара Исакова родились сыновья-двойняшки. Теперь он отец шестерых детей
Мирный митинг #нетнасилию за&nbsp;права женщин в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас Мирный митинг #нетнасилию за права женщин в Бишкеке. Что происходит сейчас
Одинокие водители: почему эгоизм приведет к&nbsp;тому, что Бишкек встанет намертво Одинокие водители: почему эгоизм приведет к тому, что Бишкек встанет намертво
Разгон марша за&nbsp;права женщин. Депутат требует отставки главы МВД Разгон марша за права женщин. Депутат требует отставки главы МВД
Бизнес
6&nbsp;фактов об&nbsp;исламском финансировании от&nbsp;Чубака ажы Жалилова 6 фактов об исламском финансировании от Чубака ажы Жалилова
Люди помогают людям. Фармацевтов научили правильно информировать покупателей Люди помогают людям. Фармацевтов научили правильно информировать покупателей
Каждый клиент АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; может лично убедиться в&nbsp;точности налива топлива Каждый клиент АЗС «Газпромнефть» может лично убедиться в точности налива топлива
Марат Аманкулов: Главным принципом государства должна стать справедливость Марат Аманкулов: Главным принципом государства должна стать справедливость
13 марта, пятница
17:33
Анализы на коронавирус у депутатов, вернувшихся из Германии, отрицательные Анализы на коронавирус у депутатов, вернувшихся из Герм...
17:21
На братской могиле в Украине появились инициалы воина-кыргызстанца
16:21
Визит Дариги Назарбаевой в Кыргызстан перенесли из-за коронавируса
16:16
Взятка судьи. Генпрокурор не внес представление о возбуждении уголовного дела
15:50
В селе Орто-Сай неизвестные пытались похитить 11-летнего мальчика