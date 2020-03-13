На братской могиле в Украине появились инициалы воина-кыргызстанца

В селе Долгеньком Харьковской области Украины на братскую могилу нанесли инициалы воина-кыргызстанца Мукаша Салакунова, получившего звание Героя Советского Союза. Об этом сообщил департамент информации Министерства иностранных дел КР.

По его данным, 12 марта Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Украине Жусупбек Шарипов принял участие в торжественной церемонии нанесения инициалов Мукаша Салакунова на братскую могилу, возложил к памятнику цветы и почтил память, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Как отмечается, в мероприятии приняли участие главы местного самоуправления, жители села, учащиеся средней школы и граждане Кыргызстана, проживающие в Харьковской области.

В МИДе также подчеркнули, что посол посетил музей ВОВ в школе и подарил ученикам эпос «Манас», кыргызские народные сказки и книги Чингиза Айтматова, переведенные на украинский язык и изданные по инициативе посольства.

Напомним, Мукаш Салакунов родился в 1924 году во Фрунзе. На фронт 18-летний парень ушел в 1942-м из Джети-Огуза. В Великую Отечественную войну воевал за Днепр, погиб 20 августа 1943 года в возрасте 19 лет. Награжден орденом Красной звезды. Его именем названа улица в городе Днепр.