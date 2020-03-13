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Общество

Скандал в Федерации профсоюзов. Назначена и. о. председателя

Исполняющей обязанности председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана назначена Рыскуль Бабаева. Об этом члены совета ФПК сообщили сегодня на пресс-конференции.

По их словам, в настоящее время, несмотря на скандал и попытки бывшим главой Мирбеком Асанакуновым парализовать деятельность федерации, работа идет.

«Такого скандала и нарушений не было с момента создания самих профсоюзов страны. Это возмутительно», — заявила Рыскуль Бабаева.

Члены совета ФПК советуют Мирбеку Асанакунову действовать в рамках закона и свою правоту доказывать в суде.

«Мирбек Асанакунов и его жена депутат Жогорку Кенеша Гулкан Молдобекова не хотят признавать решение членов совета федерации и продолжают правовой произвол. Мы просим президента Сооронбая Жээнбекова и министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева обратить внимание на сложившуюся ситуацию в федерации», — сказали они.

Ранее Мирбека Асанакунова обвинили в подделке документов, он якобы незаконно вписал в трудовой книжке стаж о работе в профсоюзной организации. Верховный суд прекратил дело по иску. Решение принято в связи с тем, что подобные споры разрешают во внесудебном порядке.

5 февраля на заседании совета ФПК — в высшем органе управления федерации — принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146388/
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