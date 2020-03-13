Скандал в Федерации профсоюзов продолжается. Члены забаррикадировали вход

Члены Федерации профсоюзов забаррикадировали вход в здание ФПК и не пускают внутрь председателя Мирбека Асанакунова.

По их словам, незаконно переизбранный глава ФПК накануне дважды пытался войти в здание. Первый раз он ушел после стычки милиции и охранников.

«Потом он вернулся в сопровождении нескольких молодых ребят спортивного телесложения, они были вооружены и пытались ворваться в здание. Против наших членов использовали электрошокеры. Пострадали несколько человек, избили охрану», — рассказал заместитель председателя ФПК Канатбек Осмонов.

Он отметил, что члены по очереди дежурят у входа до поздней ночи.

«Сегодня утром тоже приходил Мирбек Асанакунов и пригрозил, что приведет тысячу человек. Он говорит, что при необходимости готов поднять намного больше людей», — говорит Канатбек Осмонов.

Напомним, что Мирбек Асанакунов избран председателем Федерации профсоюзов 16 января 2017 года. До этого он был депутатом Жогорку Кенеша от СДПК и работал губернатором Иссык-Кульской области.

Ранее Асанакунова обвинили в подделке документов, он якобы незаконно вписал в трудовой книжке стаж о работе в профсоюзной организации. Верховный суд прекратил дело по иску. Решение принято в связи с тем, что подобные споры разрешают во внесудебном порядке.

5 февраля на заседании совета ФПК — в высшем органе управления федерации — принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя.

Скандал в профсоюзах длится уже более года.