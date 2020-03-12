Шуток про власть не было. Владелец StandUp-паба прокомментировал инцидент

Милиция приехала в StandUp-паб после вызова бывшей сотрудницы, которая заявила, что в заведении оскорбляют президента. Об этом 24.kg заявил владелец паба.

По его словам, женщина психически нездорова, из-за этого ее уволили. «Из-за обиды она позвонила и пожаловалась, что якобы мы оскорбляем президента. Жаловалась не на резидентов, а конкретно на наше заведение», — сказал он.

Читайте по теме Инцидент со стендап-комиками. Владелец клуба не выплачивал заработную плату

Отмечается, что резиденты StandUp не позволяли себе оскорбляющих высказываний в адрес главы государства. «Сейчас стендаперы боятся что-то лишнее сказать. Даже если были бы такие шутки, это же не значит, что каждый раз нас должны заставлять писать объяснительные», — подчеркнул владелец заведения.

Зарплату данной женщине выплачивали регулярно после каждой смены.

Напомним, один из пользователей Twitter написал, что на резидентов юмористического шоу StandUp написали заявление. В клуб, где они выступают, пришли милиционеры и взяли с участников объяснительные за шутки про власть. Позже твит удалили.