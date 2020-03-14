В Бишкеке 14 марта небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +18 градусов. День увеличился до 11 часов 52 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерея М» представляют несколько выставок.

Кафе SomeWhere Bistro состоится ф естиваль красок Холи;

естиваль красок Холи; в арт-бар «Чемодан Зусмановича» пройдет к онцерт группы Render My Dreams.

Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Бакытбек Сагынбаев

Родился 14 марта 1969 года. Статс-секретарь Государственной кадровой службы КР.

Талант Мамытов

Родился в 14 марта 1976 года в городе Майлуу-Суу Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша от политической партии «Республика — Ата Журт».

Мирланбек Абдылдаев

Родился 14 марта 1981 года. Заместитель директора Государственной комиссии по делам религии КР.

Памятные даты

Международный день рек

Фото Данияра Ибраимова. Начало реки Ак-Бууры

В марте 1997 года в бразильском городе Куритиба состоялась Первая международная конференция против строительства крупных плотин, которая поддержала учреждение нового праздника и постановила «отмечать день борьбы с плотинами в защиту рек, воды и жизни ежегодно 14 марта».

Девизом дня стали слова: «За реки, воду и жизнь!»

Конференция, объединившая общественность 20 стран, поставила важную задачу: выработать демократические методы управления бассейнами рек. В своем обращении делегаты привели такие цифры: за последние полвека до 60 миллионов человек были вынуждены покинуть родные места из-за строительства плотин и почти полмиллиона квадратных километров плодородных земель и лесов были затоплены.

Поэтому участники конференции также призвали оценить риск, возможные последствия прорыва крупных плотин и то, к каким возможным жертвам и разрушениям это может привести.

Международный день числа Пи

Фото из Интернета. Памятник числу Пи на ступенях перед зданием Музея искусств в Сиэтле

В 1987 году физик из Сан-Франциско Ларри Шоу обнаружил, что дата 14 марта, записанная в принятой в США форме — 3/14, совпадает с первыми тремя цифрами числа Пи. С того времени отмечается один из самых необычных праздников — Международный день числа Пи. Некоторые также рекомендуют отмечать не только день, но и минуту — в 1.59, и даже секунду числа Пи — 1.59.26, когда дата и время образуют первые семь знаков после запятой.

Музыкант Дэвид Макдоналд записал, как звучит число Пи с точностью до 122 знака после запятой. Он взял цифры и присвоил им ноты гармонического минорного лада. Получившуюся мелодию он играл правой рукой на фортепиано, добавив гармонии левой рукой.

Люди, которые меняли мир

Умер профессор Арон Брудный

Фото brudny.asia. Арон Брудный

Родился 13 января 1932 года. Психолог, доктор философских наук, профессор, экспериментатор, легендарный преподаватель.

Специалист по философии, антропологии, общей семантике и психолингвистике, член редакционных советов научных журналов «Культурно-историческая психология», «Социальная психология и общество».

Арон Брудный 52 года проработал в Национальной академии наук Кыргызстана, преподавал авторские курсы в Московском государственном университете имени Ломоносова, возглавлял кафедру психологии в Кыргызско-Российском Славянском университете, с 1998-го заведовал психологической лабораторией в Американском университете в Центральной Азии.

Он опубликовал свыше 300 научных работ, удостоен Государственной премии Кыргызстана в области науки и техники. Его научные работы опубликованы на семи языках мира и неоднократно переиздавались.

Помимо интенсивной исследовательской деятельности, работал над киносценариями и научно-фантастическими произведениями, опубликовал новеллы в жанре экзистенциальной прозы. По одному из его киносценариев в Швейцарии был снят фильм «Зеркало теней», а его пьеса «Спиритический сеанс» поставлена в Москве.

Умер 14 марта 2011 года.