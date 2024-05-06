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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 6 мая облачно, временами дождь. Температура воздуха +21 градус. День увеличился до 14 часов 20 минут.

В Кыргызстане сегодня рабочий день.

Отключение света, газа, воды

  • 13.00-17.00 — улица Руставели, 44;
  • 9.00-17.00 — проспекта Айтматов, 45, 43, улицы Волдайская, 93, Раззакова, 33/1, отрезки улиц Кулатова, Толстого, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Садырбаева, Орто, Тогузак, Кара- Коо, Тортгул, 10-Кочо, Сакалдуу, Абаданова, Сыдыгалы), отрезки улиц Кулиева, Кудрука, село Нижняя Ала-Арча (улицы Курманалиева, Дружбы, Солнечная);
  • 11.00-14.00 — отрезки улицы Кызыл-Кийской;
  • 10.30-17.00 — село Орто-Сай.

  • с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.

У кого намечается той

Бегунья Дарья Маслова

gettyimages.com
Фото gettyimages.com. Дарья Маслова

Родилась 6 мая 1995 года. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Участвовала в Олимпийских играх — 2016-го и 2020-го. Чемпионка Азии и Азиатских игр в беге.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293033/
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