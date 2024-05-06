В Бишкеке 6 мая облачно, временами дождь. Температура воздуха +21 градус. День увеличился до 14 часов 20 минут.

В Кыргызстане сегодня рабочий день.

Отключение света, газа, воды

13.00-17.00 — улица Руставели, 44;

9.00-17.00 — проспекта Айтматов, 45, 43, улицы Волдайская, 93, Раззакова, 33/1, отрезки улиц Кулатова, Толстого, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Садырбаева, Орто, Тогузак, Кара- Коо, Тортгул, 10-Кочо, Сакалдуу, Абаданова, Сыдыгалы), отрезки улиц Кулиева, Кудрука, село Нижняя Ала-Арча (улицы Курманалиева, Дружбы, Солнечная);

11.00-14.00 — отрезки улицы Кызыл-Кийской;

10.30-17.00 — село Орто-Сай.

с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.

У кого намечается той

Бегунья Дарья Маслова

Фото gettyimages.com. Дарья Маслова

Родилась 6 мая 1995 года. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Участвовала в Олимпийских играх — 2016-го и 2020-го. Чемпионка Азии и Азиатских игр в беге.

Куда сходить

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