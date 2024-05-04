В Бишкеке 4 мая облачно. Температура воздуха +23 градуса. День увеличился до 14 часов 14 минут.

В Бишкеке сегодня выходной день.

Родилась 4 мая 1993 года. Серебряный призер Олимпиады в Токио, трехкратная чемпионка мира по вольной борьбе.

Памятные даты

В Кыргызстане открыт первый регулярный авиарейс

4 мая 1975 года открыт первый регулярный рейс № 613-614 по маршруту Москва — Фрунзе. Именно эту дату принято считать днем рождения аэропорта «Манас».

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Однако первый самолет задолго до этого приземлился в Киргизии на территории нынешнего Национального госпиталя. В некоторых источниках об истории Бишкека сообщается, что первый аэроплан приземлился в столице 20 августа 1922-го. Правда, подробностей о том полете нет.

Сегодня аэропорт «Манас» способен принимать все типы воздушных судов. Маршруты перевозок охватывают государства Европы, Азии и Ближнего Востока.

Международный день пожарных

Праздник появился после трагических событий, связанных с тушением лесного пожара в декабре 1998 года, произошедшего в Австралии.

Фото 24.kg. Огнеборцы Бишкека спешат на вызов

Тогда при исполнении своего служебного долга погибли пятеро пожарных. Это событие не было первым случаем гибели борцов с огнем, однако именно оно подтолкнуло неравнодушных людей к учреждению международного дня, когда можно было бы чествовать героев-огнеборцев, а также почтить память погибших при исполнении служебного долга.

Эта инициатива подхвачена во многих государствах мира, чему способствовало ее распространение в интернете.

В качестве даты празднования выбран день чествования святого Флориана, считающегося небесным покровителем пожарных.

Люди, которые меняли мир