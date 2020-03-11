На территории Ирана находятся больше 60 кыргызстанских грузоперевозчиков

На иранской территории находятся больше 60 кыргызстанских грузоперевозчиков, которые не могут пересечь ирано-туркменскую и ирано-азербайджанскую границы для возвращения транзитом в КР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

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По ее данным, по состоянию на 9 марта на ирано-азербайджанской границе находились 23 грузовых авто. C 9 по 11 марта через контрольно-пропускной пункт «Астара» (азербайджано-иранская граница) прошли 11 машин. Ожидается пропуск остальных 12 водителей и их транспортных средств, которые в настоящее время проходят процедуру паспортно-таможенного контроля.

«Министерство иностранных дел и посольства Кыргызской Республики в Баку и Тегеране контролируют выезд кыргызстанских грузоперевозчиков из Ирана, а также их транзитное передвижение по территории Азербайджана. 7 марта сотрудники нашего посольства в Иране выехали на ирано-туркменскую границу — КПП «Серахс» и «Лютфабад» — для оказания необходимого консульско-правового содействия и поддержки грузоперевозчикам КР», — сказали в ведомстве.

Напомним, что в мессенджерах появилось видеообращение 18 водителей-кыргызстанцев на границе Ирана с Азербайджаном, которые просили ускорить решение вопроса, так как у них не осталось денег ни на солярку, ни на еду, а денежные переводы там не получить.