08:36
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Платное тестирование в Караколе. Комментарий Министерства образования

Министерство образования и науки КР не давало рекомендаций об организации тестирования в школах Каракола. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министерство образования проводит мониторинги в рамках национальной оценки знаний учащихся 4-х классов и Общереспубликанского тестирования для 11-х классов», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что и городской отдел образования также не давал никаких рекомендаций по организации платного тестирования образовательным учреждением «Нова».

«Министерство образования и науки предупредило всех заведующих городскими и районными отделами образования об ответственности за привлечение различных организаций на коммерческой основе», — отметили в ведомстве.

Напомним, образовательное учреждение «Нова» предложило директору городского отдела образования Каракола Женишу Урумову провести среди школьников тестирование. В некоторых классах уже требуют сдать по 60 сомов на это тестирование.

Отметим, что, изучив письмо образовательного учреждения «Нова» за подписью его директора А.А.Дуйшеналиева, журналисты 24.kg насчитали в нем более 25 ошибок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146071/
просмотров: 136
Версия для печати
Материалы по теме
Школьникам Каракола предлагают сдать тестирование: в письме более 25 ошибок
Глава Минобразования рассказал о тех, кто не работает, но получает зарплату
В Кыргызстане пройдет конкурс учителей русского языка и литературы
В Бишкеке займутся ремонтом и модернизацией студенческих общежитий
Тестирование на ВИЧ пройдет на рынках в Бишкеке, Оше и Кара-Суу
Расчет зарплаты учителей и воспитателей детсадов автоматизируют
«Единое окно» внедряют в вузах и колледжах. Выдачу справок автоматизируют
Министр образования извинился перед учителями за «Отличника образования»
Учительница, получившая «Отличника образования», — не родственница министра
Посольство США поможет в повышении квалификации учителей Кыргызстана
Популярные новости
Одной из&nbsp;задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не&nbsp;разрешают Одной из задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не разрешают
Резкий рост ВИЧ-инфицированных в&nbsp;Кыргызстане. О&nbsp;причинах рассказали специалисты Резкий рост ВИЧ-инфицированных в Кыргызстане. О причинах рассказали специалисты
Мирный митинг #нетнасилию за&nbsp;права женщин в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас Мирный митинг #нетнасилию за права женщин в Бишкеке. Что происходит сейчас
Женский марш солидарности продолжается у&nbsp;здания УВД Свердловского района Женский марш солидарности продолжается у здания УВД Свердловского района
Бизнес
&laquo;Каганат Инвест&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза «Каганат Инвест» — генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза
86&nbsp;айыл окмоту Ошской области имеют доступ в&nbsp;Сеть 86 айыл окмоту Ошской области имеют доступ в Сеть
Выгодные денежные SWIFT-переводы в&nbsp;Казахстан, Россию, Грузию и&nbsp;Узбекистан Выгодные денежные SWIFT-переводы в Казахстан, Россию, Грузию и Узбекистан
Почему важно помогать развитию бизнеса. 8&nbsp;вопросов банкиру Почему важно помогать развитию бизнеса. 8 вопросов банкиру
11 марта, среда
08:28
Один из арестованных на митинге за Садыра Жапарова — психически больной человек Один из арестованных на митинге за Садыра Жапарова — пс...
08:17
Платное тестирование в Караколе. Комментарий Министерства образования
07:42
Избиение инвалидов. Милиция начала досудебное производство
07:39
«Аталанта» и «РБ Лейпциг» — первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
10 марта, вторник
23:48
Коронавирус вносит корректировки. Матчи Лиги чемпионов пройдут без зрителей
23:27
На месте обещанного парка в жилмассиве «Ала-Тоо» свалка строительного мусора
23:02
Тротуар на улице Тоголока Молдо остался недоделанным
22:38
Учитель, требовавшая от учеников организовать празднование 8 Марта, уволена
22:37
Российские феминистки провели акцию в поддержку женского марша в Бишкеке