Платное тестирование в Караколе. Комментарий Министерства образования

Министерство образования и науки КР не давало рекомендаций об организации тестирования в школах Каракола. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министерство образования проводит мониторинги в рамках национальной оценки знаний учащихся 4-х классов и Общереспубликанского тестирования для 11-х классов», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что и городской отдел образования также не давал никаких рекомендаций по организации платного тестирования образовательным учреждением «Нова».

«Министерство образования и науки предупредило всех заведующих городскими и районными отделами образования об ответственности за привлечение различных организаций на коммерческой основе», — отметили в ведомстве.

Напомним, образовательное учреждение «Нова» предложило директору городского отдела образования Каракола Женишу Урумову провести среди школьников тестирование. В некоторых классах уже требуют сдать по 60 сомов на это тестирование.

Отметим, что, изучив письмо образовательного учреждения «Нова» за подписью его директора А.А.Дуйшеналиева, журналисты 24.kg насчитали в нем более 25 ошибок.