Спикер парламента попросил посла Ирана помочь водителям, застрявшим на границе

Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран Саида Харази. Об этом сообщила пресс-служба ЖК.

По ее данным, стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего политико-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, обменялись мнениями по вопросам расширения межпарламентского сотрудничества.

Спикер Жогорку Кенеша заявил о готовности к расширению кыргызско-иранских торгово-экономических отношений. «В настоящее время товарооборот между Кыргызстаном и Ираном составляет $30 миллионов, но эта цифра не выражает имеющиеся у нас экономические возможности», — сказал Дастанбек Джумабеков.

Он добавил, что КР заинтересована в привлечении иранских инвестиций в гидроэнергетическую промышленность страны, а также в обмене знаниями в сфере строительства малых и средних ГЭС.

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Говоря о необходимости обеспечения беспрепятственного проезда для возвращения кыргызстанских грузовиков, простаивающих на границе с Ираном, торага призвал посла оказать содействие в решении вопроса.

В целом стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, а также подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Ираном.