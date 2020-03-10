19:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Спикер парламента попросил посла Ирана помочь водителям, застрявшим на границе

Фото пресс-службы ЖК. Дастанбек Джумабеков принял посла Ирана Саида Харази

Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран Саида Харази. Об этом сообщила пресс-служба ЖК.

По ее данным, стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего политико-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, обменялись мнениями по вопросам расширения межпарламентского сотрудничества.

Спикер Жогорку Кенеша заявил о готовности к расширению кыргызско-иранских торгово-экономических отношений. «В настоящее время товарооборот между Кыргызстаном и Ираном составляет $30 миллионов, но эта цифра не выражает имеющиеся у нас экономические возможности», — сказал Дастанбек Джумабеков.

Он добавил, что КР заинтересована в привлечении иранских инвестиций в гидроэнергетическую промышленность страны, а также в обмене знаниями в сфере строительства малых и средних ГЭС.

Читайте по теме
Водители-кыргызстанцы, застрявшие на границе Ирана, просят МИД решить вопрос

Говоря о необходимости обеспечения беспрепятственного проезда для возвращения кыргызстанских грузовиков, простаивающих на границе с Ираном, торага призвал посла оказать содействие в решении вопроса.

В целом стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, а также подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Ираном.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146061/
просмотров: 108
Версия для печати
Материалы по теме
Спикер Жогорку Кенеша прибыл в Абу-Даби. Кто еще полетел с ним в ОАЭ
Франкфурт-на-Майне. Дастанбек Джумабеков снова ошибся в произношении
Новые санкции против Ирана вводят США
Появилось видео возможного попадания ракеты в украинский самолет в Иране
Убитый генерал Сулеймани собирался взорвать посольство США в Ираке, заявил Трамп
Конфликт Ирана и США. Почему произошел и к чему может привести
На борту украинского Boeing были граждане семи государств
Стала известна официальная причина крушения украинского Boeing в Тегеране
Все пассажиры рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли
Месть за Сулеймани. Иран нанес ответные удары по американским базам в Ираке
Популярные новости
Одной из&nbsp;задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не&nbsp;разрешают Одной из задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не разрешают
Резкий рост ВИЧ-инфицированных в&nbsp;Кыргызстане. О&nbsp;причинах рассказали специалисты Резкий рост ВИЧ-инфицированных в Кыргызстане. О причинах рассказали специалисты
Фарид Ниязов считает, что президент должен был учитывать характер Атамбаева Фарид Ниязов считает, что президент должен был учитывать характер Атамбаева
Мирный митинг #нетнасилию за&nbsp;права женщин в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас Мирный митинг #нетнасилию за права женщин в Бишкеке. Что происходит сейчас
Бизнес
&laquo;Каганат Инвест&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза «Каганат Инвест» — генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза
86&nbsp;айыл окмоту Ошской области имеют доступ в&nbsp;Сеть 86 айыл окмоту Ошской области имеют доступ в Сеть
Выгодные денежные SWIFT-переводы в&nbsp;Казахстан, Россию, Грузию и&nbsp;Узбекистан Выгодные денежные SWIFT-переводы в Казахстан, Россию, Грузию и Узбекистан
Почему важно помогать развитию бизнеса. 8&nbsp;вопросов банкиру Почему важно помогать развитию бизнеса. 8 вопросов банкиру
10 марта, вторник
19:34
Спикер парламента попросил посла Ирана помочь водителям, застрявшим на границе Спикер парламента попросил посла Ирана помочь водителям...
19:01
Цифра дня. 149,6 тысячи налогоплательщиков сдали ЕНД
18:50
Суд по делу «Акнета». Всем обвиняемым продлили меру пресечения
18:45
Проект детальной планировки. Горкенеш прислал горожанам отписку на их претензию
18:34
Суд по делу «Акнета». Подсудимые не признают свою вину