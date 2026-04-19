Происшествия
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран: 3,5 тысячи человек погибли в результате ударов США и Израиля

Почти 3,5 тысячи человек погибли в Иране с 28 февраля в результате ударов США и Израиля. Об этом сообщил глава иранского Фонда по делам погибших Сейед Ахмад Мосави.

По его словам, имеются данные о 3 тысячах 468 погибших с начала конфликта. Ранее иранские власти официально подтвердили личности 3 тысяч 375 человек, погибших в результате авиаударов США и израильской армии. Среди них более 2,8 тысячи мужчин и около 500 женщин.

Напомним, 11 апреля США и Иран провели первый раунд переговоров в Исламабаде. Сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий.

18 апреля в МИД Ирана заявили, что прямые мирные переговоры с США приостановлены до тех пор, пока Вашингтон не изменит свои «максималистские» требования.
В МВД прокомментировали видео с избиением парня при задержании
Военная техника и запрет на передвижение. На Иссык-Куле вводят комендантский час
Жесткое задержание в Бишкеке попало на видео. МВД начало проверку
Атака на Иран. Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль
Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
