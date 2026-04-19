Атака на Иран: 3,5 тысячи человек погибли в результате ударов США и Израиля

Почти 3,5 тысячи человек погибли в Иране с 28 февраля в результате ударов США и Израиля. Об этом сообщил глава иранского Фонда по делам погибших Сейед Ахмад Мосави.

По его словам, имеются данные о 3 тысячах 468 погибших с начала конфликта. Ранее иранские власти официально подтвердили личности 3 тысяч 375 человек, погибших в результате авиаударов США и израильской армии. Среди них более 2,8 тысячи мужчин и около 500 женщин.

Напомним, 11 апреля США и Иран провели первый раунд переговоров в Исламабаде. Сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий.

18 апреля в МИД Ирана заявили, что прямые мирные переговоры с США приостановлены до тех пор, пока Вашингтон не изменит свои «максималистские» требования.