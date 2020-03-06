13 кыргызстанцев скрыли, что посещали страны, где распространен коронавирус

После введения запрета на пересечение границы по ID-card 13 кыргызстанцев пытались скрыть, что были в странах с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Об этом 24.kg сообщил начальник Главного управления пограничного контроля ГПС КР Нурлан Жалбиев.

По его словам, информация о посещении выяснилась во время опроса кыргызстанцев.

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«При въезде они предъявляли ID-card. Но в ней не указывается, где побывал гражданин. Кто-то говорил, что был у родственников. Но в нашей базе фиксируется, по какому паспорту он выезжал. Если по заграничному — требуем, чтобы он его предоставил. В случае отсутствия спрашиваем, есть ли у него какие-то документы, подтверждающие, что он не был в странах, где зафиксирован коронавирус. Это могут быть служебные удостоверения, справки с работы, учебы, командировочные», — сказал он.

Нурлан Жалбиев добавил, что выявленных кыргызстанцев поместили в карантин.

«По информации Минздрава, признаков заболевания среди них нет», — отметил он.

По мнению начальника управления, люди могут скрывать свое посещение неблагополучных стран из-за страха того, что их поместят в карантин.

Напомним, что Кыргызстан ввел с 1 марта 2020 года временный запрет на пересечение государственной границы по ID-карте. Кроме того, введены временные ограничения на въезд в страну граждан ряда стран на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции и иностранцев, которые побывали в них.