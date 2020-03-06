Муфтият не может запретить людям собираться на жума намаз

Духовное управление мусульман Кыргызстана не может запретить и даже рекомендовать верующим не приходить в мечети для совершения пятничного намаза. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь муфтията Максат Атабаев.

По его словам, к ним поступило письмо от Министерства здравоохранения с просьбой ограничить число участников пятничных молитв.

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«Жума намаз невозможно запретить. Пятница — это самый ожидаемый день у мусульман. Мы не можем сказать им, чтобы они не отмечали этот день и не приходили в мечети. Это противоречит шариату. Пятничный намаз читается не дома, а в мечетях с общиной», — заявили в ДУМК.

В муфтияте отметили, что ислам не против вести работу по предупреждению болезней, в том числе коронавируса.

«Мы должны просить защиты у бога, и каждый человек должен сам себя беречь. Но запретить жума намаз из-за возможности заразиться коронавирусом — это неправильно», — считают там.

Напомним, что правительство запретило проводить в стране культурно-массовые мероприятия.

В пятницу в каждой мечети республики для совершения молитвы собираются от 50 и более людей.