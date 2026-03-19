Общество

Айт-намаз в Бишкеке пройдет на Старой площади

Айт-намаз возвращается на Старую площадь. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана.

В последние годы, напомним, праздничные молитвы проводились в мечетях. В этом году, по данным властей, условия признаны благоприятными с точки зрения безопасности и возможных рисков.

Орозо айт является одним из главных праздников мусульман и знаменует окончание поста в месяц Рамазан. В этот день верующие совершают праздничный намаз, посещают родных и близких и оказывают помощь нуждающимся.

Ранее в муфтияте представили программу на 20 марта:

  • 7.30-8.00 — чтение Корана;
  • 8.00-8.25 — религиозные лекции;
  • 8.25-8.30 — разъяснение порядка и правил совершения праздничных молитв;
  • 8.30 — совершение праздничных молитв.

В связи со спецификой горных регионов допускаются незначительные отклонения от указанного времени (в зависимости от местных условий).

Более 10 тысяч сотрудников милиции будут обеспечивать общественный порядок по всей стране во время празднования Орозо айта.
