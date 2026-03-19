10:59
USD 87.45
EUR 100.86
RUB 1.06
Кыргызча

Бишкекте Орозо айт намазы эски аянтта окулат

Эртең, 20-мартта Бишкек шаарында Орозо айт намазы Турдакун Усубалиев атындагы эски аянтта окулат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан билдиришти.

Орозо айт намазынын программасы:

  • 07:00 — 07:30 — Куран окуу;
  • 07:30 — 07:40 — модератор Шүкүр ажы Исмаилов;
  • 07:40 — 08:10 — диний баяндар; Жолдошбек ажы Абдылдаев, Бакыт ажы Кайкиев;
  • 08:10 — 08:30 — азирети муфтийдин сөзү: Айт намазын окуу тартиби жана эрежелери
  • 08:20 — 08:30 — Сапан-сап айтуу;
  • 08:30 — 08:50 — айт намазын окуу жана майрамдык дуба кылуу.

Ал эми аймактарда орозо айт намазы мечиттерде окулат. Региондордогу жалпы айттык программа:

  • 07:30 — 08:00 — Куран окуу;
  • 08:00 — 08:25 — диний баяндар;
  • 08:25 — 08:30 — айт намазын окуу тартиби жана эрежелери боюнча түшүндүрмө берүү;
  • 08:30 — айт намазын окуу.

Белгиленгендей, тоолуу аймактардын өзгөчөлүгүнө байланыштуу жогоруда көрсөтүлгөн убакыттардын бир аз айырмаланышына уруксат берилет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/366629/
Кароо: 175
Басууга
Теги
Эң көп окулган жаңылыктар
