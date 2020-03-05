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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Насколько продуктивно поработали партии в Жогорку Кенеше? Опрос

Каждая предвыборная кампания в Жогорку Кенеш сопровождается красивыми программами и обещаниями политических партий. Но после того как формируется парламент, политики зачастую забывают о том, что они говорили избирателям.

Правда, они всегда находят оправдания, почему им не удалось выполнить обещанное. Либо вовсе считают, что поработали хорошо, хоть и не справились с некоторыми пунктами своих программ.

С ними зачастую не согласны ни эксперты, ни обычные люди, которые так и не почувствовали обещанное партиями «светлое будущее». Поэтому 24.kg предлагает читателям высказать свое мнение об эффективности работы депутатских объединений в Жогорку Кенеше.

Какие партии, на ваш взгляд, поработали эффективно в Жогорку Кенеше?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145458/
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