Насколько продуктивно поработали партии в Жогорку Кенеше? Опрос

Каждая предвыборная кампания в Жогорку Кенеш сопровождается красивыми программами и обещаниями политических партий. Но после того как формируется парламент, политики зачастую забывают о том, что они говорили избирателям.

Правда, они всегда находят оправдания, почему им не удалось выполнить обещанное. Либо вовсе считают, что поработали хорошо, хоть и не справились с некоторыми пунктами своих программ.

С ними зачастую не согласны ни эксперты, ни обычные люди, которые так и не почувствовали обещанное партиями «светлое будущее». Поэтому 24.kg предлагает читателям высказать свое мнение об эффективности работы депутатских объединений в Жогорку Кенеше.