Митинг в поддержку Садыра Жапарова. Милиция призывает участников разойтись

Время проведения митинга в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова подходит к концу. Об этом журналистам заявил замминистра внутренних дел Алмаз Орозалиев.

По его словам, милиция и представители органов местного самоуправления предупредят участников акции протеста о том, чтобы они расходились.

Брат Садыра Жапарова вновь попросил митингующих тихо разойтись, но они не согласились.

Несколько десятков женщин, некоторые с малолетними детьми, пришли к западному входу «Белого дома». Они скандируют: «Акталсын!» («Оправдать!»). Они заблокировали выходы из «Белого дома».