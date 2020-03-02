В Кыргызстане в карантине по коронавирусу находятся 292 человека

В Кыргызстане из-за коронавируса в карантине в пунктах обсервации и стационарах находятся 292 человека. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве здравоохранения.

По его данным, еще 526 человек находятся под медицинским наблюдением по месту жительства.

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Ранее в ведомстве сообщали, что для проведения обсервации и возможной госпитализации прибывающих в Кыргызстан граждан силами Минздрава и МЧС подготовлены и развернуты 964 койко-места в стационарах, на КПП «Иркештам» и «Торугарт», международных аэропортах «Манас» и «Ош», в военных госпиталях в селе Беш-Кунгей и городе Оше.

По данным Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, подтвержденных случаев коронавируса в республике нет.

На сегодня общее число умерших от нового коронавируса превысило 3 тысячи человек.