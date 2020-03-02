18:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

В Кыргызстане в карантине по коронавирусу находятся 292 человека

В Кыргызстане из-за коронавируса в карантине в пунктах обсервации и стационарах находятся 292 человека. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве здравоохранения.

По его данным, еще 526 человек находятся под медицинским наблюдением по месту жительства.

Читайте по теме
Особая лаборатория. Как в Кыргызстане проверяют на коронавирус

Ранее в ведомстве сообщали, что для проведения обсервации и возможной госпитализации прибывающих в Кыргызстан граждан силами Минздрава и МЧС подготовлены и развернуты 964 койко-места в стационарах, на КПП «Иркештам» и «Торугарт», международных аэропортах «Манас» и «Ош», в военных госпиталях в селе Беш-Кунгей и городе Оше.

По данным Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, подтвержденных случаев коронавируса в республике нет.

На сегодня общее число умерших от нового коронавируса превысило 3 тысячи человек.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145252/
просмотров: 382
Версия для печати
Материалы по теме
Спортсменов КР не будут отправлять в страны, где есть больные коронавирусом
Кыргызстанца с лайнера Diamond Princess выписали из больницы
Кыргызстанцев просят не распространять фейковые сообщения о коронавирусе
Число умерших от нового коронавируса превысило 3 тысячи человек
Приехавшие из стран с коронавирусом иностранцы не смогут въехать в Кыргызстан
Число заразившихся новым коронавирусом превысило 85 тысяч человек
В Узгенском районе зараженных коронавирусом нет. Сообщения в мессенджерах ложные
Временно ограничено пересечение границы Кыргызстана по ID-картам
Кыргызстан вводит временные ограничения на въезд граждан ряда стран
Нет политики. МИД об ограничении въезда в Кыргызстан граждан некоторых стран
Популярные новости
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас
Потерять бизнес и&nbsp;дома могут бишкекчане из-за строительства дороги Потерять бизнес и дома могут бишкекчане из-за строительства дороги
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена жестко пресекать нарушения Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена жестко пресекать нарушения
В&nbsp;Москве кыргызский паспорт продают за&nbsp;5&nbsp;тысяч сомов, права&nbsp;&mdash; за&nbsp;4&nbsp;тысячи В Москве кыргызский паспорт продают за 5 тысяч сомов, права — за 4 тысячи
Бизнес
Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2 Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2
Иммунная система сама может справиться с&nbsp;онкологией Иммунная система сама может справиться с онкологией
Nitro&nbsp;&mdash; официальный энергетик национальной сборной&nbsp;КР в&nbsp;2020 году Nitro — официальный энергетик национальной сборной КР в 2020 году
Аскар Кутанов: &laquo;Акнет&raquo; работает прозрачно, и&nbsp;никакого рейдерства не&nbsp;было Аскар Кутанов: «Акнет» работает прозрачно, и никакого рейдерства не было
2 марта, понедельник
18:26
Митинг в поддержку Садыра Жапарова. Стянуты дополнительные силы милиции Митинг в поддержку Садыра Жапарова. Стянуты дополнитель...
18:25
Крушение «Боинга-747». МАК назвал причину падения самолета
18:16
Митинг в поддержку Садыра Жапарова. Милиция призывает участников разойтись
18:16
Завтра в жилмассиве «Ак-Босого» не будет холодной воды
18:13
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас