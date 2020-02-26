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Общество

В Бишкеке водителей маршруток штрафуют за грязный салон

Управление Патрульной службы милиции Бишкека проверило контрольно-диспетчерские пункты маршрутных такси, находящихся в жилмассиве «Ак-Ордо», обслуживающие маршруты № 222, 106, 169 и 154. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в результате проведенной работы в отношении отдельных водителей маршрутных такси составлены протоколы в соответствии со статьями 121 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств» и 129 «Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего согласования с уполномоченным органом в сфере внутренних дел» Кодекса о нарушениях.

В основном выявлены нарушения по содержанию транспортного средства — у кого-то не работали фары и салон маршрутки был грязным.

Отметим, что инспектора технического надзора Патрульной службы милиции проводят профилактические мероприятия на территории столицы под условным наименованием «Общественный транспорт», которые продлятся до 28 февраля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144753/
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