Каждого штрафовали на 10 тысяч сомов. В Бишкеке прошел рейд «Маяк»

В Бишкеке сотрудники управления Патрульной службы милиции совместно с Центром экстренной медицины провели рейд «Маяк». Две кареты скорой помощи выехали в разных направлениях. Их сопровождали по несколько патрульных машин.

Медики ехали со включенными спецсигналами, а сотрудники УПСМ останавливали и штрафовали водителей, которые не пропускали спецмашину. Водители скорой помощи негодуют, что участники дорожного движения зачастую не уступают им дорогу, а медики спешат кому-то на помощь.

Пресс-секретарь управления Патрульной службы милиции рассказал корреспонденту 24.kg, что, согласно ПДД, водители должны уступить дорогу смецмашинам, которые едут со включенными проблесковыми маяками, иначе водителю грозит штраф в 10 тысяч сомов.