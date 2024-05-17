У России нет планов по взятию Харькова. Об этом на пресс-конференции в Китае заявил президент РФ Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«Что касается того, что происходит на харьковском направлении. Это тоже их (Украины) вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород», — сказал Владимир Путин.

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«Там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем», — пояснил президент РФ.

Комментируя продвижение вооруженных сил в харьковском направлении, президент отметил, что «каждый день двигаются строго по плану».

Владимир Путин заявил, что у России нет планов взятия города. «Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет», — сказал глава государства.

О переговорах по Украине

«Нас в очередной раз обманули (по отказу от стамбульских договоренностей). Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны иметь дело, можем иметь дело, кому и в какой степени можно доверять», — сказал Владимир Путин.

«Мы, конечно, сейчас анализируем все, что происходит в этом плане, на этом направлении, смотрим и на то, что происходит вокруг анонсируемой всеми встречи в Женеве. Мы никаких форумов, которых мы знать не знаем, обсуждать не собираемся, но мы никогда не отказывались от переговоров в отличие от украинской стороны», — добавил президент.

Он еще раз подчеркнул, что не Россия, а Украина вышла из переговорного процесса.

«Они заявили о том, что собираются нам нанести стратегическое поражение, и они сказали о том, что будем воевать до конца, собственно, до последнего украинца. Они все это сделали своими руками», — подчеркнул Владимир Путин.

«У нас есть база для переговорного процесса — то, о чем мы договорились в Стамбуле, и то, под чем фактически под выдержкой из этого объемного документа была поставлена подпись главы украинской делегации. У нас же документ лежит, подпись стоит. Какие еще там дополнительные условия, о которых мы никогда не слышали ничего? В чем смысл этого мероприятия (встреча в Женеве) понятно — собрать как можно больше стран, потом заявить о том, что все согласовано, а потом предъявить России это как уже решенный вопрос, ультиматум. Такого развития событий не будет», — заявил Владимир Путин.