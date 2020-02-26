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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Дальнобойщики, оказавшиеся в изоляции в КНР, вернулись домой. Коронавируса нет

У 54 дальнобойщиков, прибывших из Китая в Кыргызстан, коронавирус не обнаружен. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, водителей вывезли из китайских городов Топо и Уулчат, где введен режим изоляции, при помощи сотрудников МИД КР.

«Уже на КПП «Иркештам» и «Торугарт» в специально оборудованных лагерях их обследовали. Они сдали повторно все необходимые анализы. Водители находились положенный срок в карантине, когда окончательно подтвердилось, что они не инфицированы, их отправили по домам», — отметили в Минздраве и добавили, что через «Иркештам» прошли 22 человека, через «Торугарт» — 32.

На сегодня общее число заразившихся вирусом превысило 80 тысяч 200 человек. От коронавируса умерли 2 тысячи 704 человека, выздоровели 27 тысяч 540.

В Кыргызстане подтвержденных случаев коронавируса нет. Однако вчера, кроме граждан, приезжающих из Китая, обязательный карантин ввели и для тех, кто прибывает из Южной Кореи, Италии, Ирана и Японии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144719/
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