Сборы в школах. С родителей требуют деньги на экзамены, праздники, «Умную школу»

С родителей школьников в Кыргызстане собирают деньги на экзамены, праздники, выпускной и «Умную школу». Об этом в социальных сетях сообщила пользователь Чынара Эсенбековна.

Напомним, в октябре 2019 года Министерство образования и науки издало приказ о запрете на незаконные сборы в школах.

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Пользователь опубликовала несколько видео, фотографии квитанций и скриншоты из родительских чатов, где администрации школ под различными предлогами принуждают собирать деньги.

Один из инцидентов произошел в городе Ташкумыре Джалал-Абадской области. Пользовательница опубликовала видео с родительского собрания школы № 2 имени Кенжалы Осмонкулова. Директор учебного заведения требует, чтобы родители сдали деньги за проект «Умная школа» до начала марта. Одну из родительниц, которая отказалась платить, директор назвала «необразованной и глупой».

Школьная администрация УВКГ № 23 собирает деньги на дополнительные занятия по 656 сомов и 820 сомов, не оплатившим грозят не допустить на основные уроки.

В АУВК ШГ № 6 родителей просят сдать от 2,6 тысячи до 6,2 тысячи сомов за каждого ученика. «Если нет возможности оплатить всю сумму сразу, оплачивайте ежемесячно по 600 сомов. Все вопросы к директору», — пишет администрация школы в общей группе родителей в мессенджере.

Сборы денег в школах особенно актуальны в преддверии весенних праздников и летних экзаменов старшеклассников. «В средней школе № 42, помимо денег на ремонт, за охрану, классный и школьные фонды, с марта 2020 года просят начать собирать по 3 тысячи 500 сомов на экзамены. Напомнили также поскорее сдать по 100 сомов ко дню 8 Марта учителям», — пишет Чынара Эсенбековна.

В списке тех, кто нарушает приказ министра образования о запрете сборов денег с учеников и их родителей, числятся школа в Сокулуке, УВК ШГ № 67, СОШ № 79, школа-гимназия № 3 в Бишкеке. Пользовательница опубликовала квитанции об оплате различных сумм.