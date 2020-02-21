Проект детальной планировки назвали азбукой для горожан и властей

Проект детальной планировки — это азбука для муниципалитета и горожан, как будет развиваться столица. Об этом на круглом столе по обсуждению вопросов ПДП центральной части столицы заявил вице-мэр Уланбек Азыгалиев.

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«ПДП — это технический документ. Это наш кодекс, азбука, мэрия, горожане, службы должны обозначить, как будет развиваться город. Документ должен быть прозрачным, чтобы каждый горожанин мог посмотреть, что изменится. Но то, что частная собственность будет отбираться, там не прописано», — сказал он.

Уланбек Азыгалиев добавил, что мэрия — заказчик проекта, не засекречивала его.

Отметим, что на круглый стол не пришел ни один из депутатов Бишкекского горкенеша.

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24.kg продолжает следить за разрастающимся скандалом вокруг принятого в конце 2019 года Проекта детальной планировки центральной части Бишкека. Горожане обеспокоены, что по нему мэрия сможет забирать частную собственность под общественные нужды. Они назвали Проект детальной планировки пятой попыткой отъема частной собственности, ведь под снос могут пойти сталинки, хрущевки и «элитки».

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Горожане требуют отменить ПДП, а если этого не произойдет, оставляют за собой право выйти на акцию протеста. Представители инициативной группы уверены, Бишкек стоит на пороге общественного взрыва. Настораживает горожан и засекреченность документа и то, что он не прошел экологическую экспертизу. В Бишкекглавархитектуре заявили, что готовы снять гриф ДСП с проекта, но сделать это могут только коллегиально. Более того, чиновники заверили, что общественность лукавит и все замечания при обсуждении ПДП учли.