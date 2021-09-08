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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Скандальный ПДП. Управление мэрии Бишкека обратилось в Верховный суд

Управление капитального строительства мэрии Бишкека обратилось в Верховый суд с кассационной жалобой на определение городского суда, который не удовлетворил ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока для подачи апелляционной жалобы. Об этом 24.kg сообщил юрист Эрик Ирискулбеков.

По его словам, заседание назначено на 30 сентября.

Ранее УКС обратилось с апелляционной жалобой в городской суд на решение административного суда о признании постановления БГК об утверждении Проекта детальной планировки центральной части города недействительным. Но так как коллегия не удовлетворила ходатайство, то и рассматривать жалобу не стала.

Ранее горожане подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступал Бишкекский горкенеш. Административный суд столицы удовлетворил их иск. Генпрокуратура сообщила, что Проект детальной планировки центральной части Бишкека нанес ущерб государству на более чем 20 миллионов сомов.

В управлении капитального строительства мэрии утверждают, что не знали о решении административного суда и просили восстановить пропущенный процессуальный срок для подачи апелляционной жалобы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206420/
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