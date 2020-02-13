Бишкекглавархитектура: Все замечания общественности при обсуждении ПДП учли

При обсуждении Проекта детальной планировки центральной части Бишкека общественный сектор внес пять основных возражений. Об этом 24.kg рассказала начальник управления градостроительства и архитектуры муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» Замира Кангелдиева.

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Она отметила, что по итогам обсуждения составили таблицу, в которую вошли следующие пункты:

проработать механизм изъятия земель под общественные и государственные нужды;

вместе с ПДП необходимо разработать и Правила застройки и землепользования (ПЗЗ);

сохранить исторический центр Бишкека;

разработать схему инженерных сетей;

обосновать большое количество транспортных развязок в центре.

«По изъятию необходимы положение и закон на другом уровне. ПЗЗ зашли на сессию горкенеша вместе с Проектом детальной планировки, просто их вернули на доработку. Исторический центр сохранили. По инженерным сетям Градостроительный проектный институт (ГПИ) — разработчик проекта — сказал, что есть сводный план этих сетей на весь город, в центральной части тоже доработали. А транспортные развязки заложены в Генплане», — пояснила Замира Кангелдиева.

Отметим, представители общественного фонда «Наше право» сообщили, что они не видели конечного варианта ПДП и не знают, учли ли их замечания.

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«В зале было совещание, общественность присутствовала, и, по-моему, сети им тоже показывали отдельным журналом. По этим же пяти вопросам депутаты горкенеша собирались в ГПИ. Это уже после того, как внесли на сессию вопрос, повесили на сайте. ГПИ по всем вопросам дал им ответы и разъяснения, с которыми депутаты согласились и утвердили», — заключила начальник управления Бишкекглавархитектуры.

Отметим, что горожане намерены подать в суд на городские власти из-за принятия ПДП. Они возмущены, что его приняли без общественного обсуждения и в итоге засекретили. Если их не услышат, то бишкекчане оставляют за собой право выходить на акции протеста. ПДП — основание для изъятия земель на общественные нужды. На уровне правительства разрабатывают законные механизмы для отъема. Пока частную собственность защищает только Земельный кодекс. Его собрались переписать.

Напомним, что обнародованный в начале марта 2018 года Проект детальной планировки центральной части города сразу вызвал нарекания. Бишкекчане опасались, что после его принятия муниципалитет узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».